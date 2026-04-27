سمبڑیال :موٹر سائیکل سوار 3 افراد کی شادی والے گھر کے باہر فائرنگ
تھانہ سمبڑیال کے علاقہ کوٹ بلند کے رہائشی ادریس کی ہمشیرہ کی شاد ی تھی کہ گھر کے باہر تین موٹر سائیکل سوار نشے کی حالت میں اہل خانہ کو دھمکیاں دینے لگے کہ باہر نکلو ہم تمہیں قتل کر نے آئے ہیں اورہوائی فائرنگ کرتے فرار ہوگئے ۔تھانہ سمبڑیال پولیس نے محمد ادریس کی درخواست پر مصطفی اور 2 نا معلوم افراد کیخلاف مقدمہ درج کر لیا۔