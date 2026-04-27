صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد کی اے ای اوز سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
مؤثر قیادت اور ٹیم ورک سے تعلیمی میدان میں کامیابی مل سکتی ہے :آصف مسعود

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )سی ای او ایجوکیشن وزیرآباد کی اے ای اوز سے ملاقات ، تعلیمی بہتری کیلئے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا ۔ سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وزیرآباد آصف مسعود نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، اے ای اوز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جس میں تعلیمی نظام کی بہتری، سکولوں کی کارکردگی اور جاری اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اے ای او خالد محمود چٹھہ کی حالیہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ سکولوں کی بہتری اور پروموشن میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اور طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنا محکمہ کی اولین ترجیح ہے ۔اجلاس میں افسر وں کے درمیان باہمی اتحاد، پیشہ ورانہ لگن اور مشترکہ وژن کو سراہا گیا۔ سی ای او آصف مسعود کا کہنا تھا کہ جب افسر ایک مقصد کے تحت متحد ہو کر کام کرتے ہیں تو مثبت نتائج سامنے آتے ہیں اور یہی اجتماعی کوشش تعلیمی نظام میں ترقی اور بہتری کی بنیاد بنتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ مؤثر قیادت اور ٹیم ورک کے ذریعے ہی تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں اور محکمہ تعلیم اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل فراہم کیا جا سکے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یونیورسٹی روڈ سے متاثرہ شہریوں سے وزیراعلیٰ کی معذرت کام تیز کرنے کی ضمانت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی فراہمی شروع

دانشورانہ املاک کا تحفظ معاشی ترقی کے لیے ناگزیر،گورنر

یونیورسٹی روڈ فوری قابلِ استعمال بنائی جائے ،منعم ظفر

غذائی عدم تحفظ و قلت آب مستقبل کیلئے خطرناک، پاسبان

ایرانی ڈیزل اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر