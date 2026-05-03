گجرات رائس کلب کا جنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ بند ہونے پر اظہارتشویش
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)گجرات ر ا ئس کلب کا اجلا س صدر حا جی عبد الحمید کی زیر صد ارت مقا می ر یسٹو ر نٹ میں ہو ا ،
اجلا س میں سیکر ٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ نے چاول و مونجی کے ریٹس کے حوالے سے بر یفنگ دی ۔صدر حا جی عبد الحمید نے کہا کہ اگر ایر ان ، امر یکہ جنگ جنگ مکمل بند ہو جا ئے تو چا ول کی ما ر کیٹ بہتر ہو گی،انہو ں نے بتا یا کہ پہلے ہی جنگ کی وجہ سے ایکسپو ر ٹ بند ہو نے سے تما م ملز ما لکا ن پر یشا ن ہیں ۔ امجد مجید بٹ نے بتا یا کہ گجرات را ئس کلب کا وفد10مئی کو لا ہو ر ایکسپو سنٹر میں صنعتی نما ئش میں شر کت کر یگا ۔