پاور لومز مزدوروں کا احتجاج ، تنخواہ 80ہزار کرنیکا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
پاور لومز مزدوروں کا احتجاج ، تنخواہ 80ہزار کرنیکا مطالبہ

فیکٹر یاں بند ہونے سے بیروزگار ، مہنگائی نے فاقہ کشی پر مجبور کر دیا:مظاہرین

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )بڑھتی مہنگائی بے روزگاری اور پاورلومز فیکٹریوں کی بندش کیخلاف مزدوروں نے محلہ میاں دا کوٹ میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ریلی نکالی جس کی قیادت پاورلومز ایسوسی ایشن کے صدر محمد رمضان اور دیگر ضلعی رہنماؤں محمد یوسف چیئرمین، جنید عرف طوطی، افتخار احمد، محمد عمران ، مزمل احمد، باوابوٹا، ملک صابر، ملک عبدالرشید انصاری نے کی۔اس موقع پر مظاہرین نے نعر ے بازی کرتے ہوئے کہا کہ پاورلومز فیکٹریوں پر تالے لگنے سے نہ صرف وہ بے روزگار ہورہے ہیں بلکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری سے وہ فاقہ کشی میں بھی مبتلا ہورہے ہیں ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کی کم ازکم ماہانہ تنخواہ 80ہزار روپے مقررکی جائے اور اسکے ساتھ ساتھ انہیں لیبر ایکٹ کے تحت رجسٹر کرکے تمام مراعات فراہم کی جائیں،مزید برآں ان کے بچوں کی تعلیم کیلئے الگ سکولز بھی قائم کئے جائیں۔

 

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
