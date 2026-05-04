صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی ومعاشی استحکام جعلی حکمرانو ں کی ترجیح نہیں :ریحانہ ڈار

  • گوجرانوالہ
سیاسی ومعاشی استحکام جعلی حکمرانو ں کی ترجیح نہیں :ریحانہ ڈار

بانی قید وبند کی صعوبتوں کے باوجود پاکستان کی سلامتی و ترقی کیلئے فکر مند ہیں

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تحریک انصاف کی رہنما ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے قوم میں نظریہ پاکستان کا شعور بیدار کرکے وطن عزیز کو ترقی یافتہ و مستحکم بنانے کی انتھک جدوجہد کی اور آج بھی قید وبند کی صعوبتوں کا شکار ہونے کے باوجود پاکستان کی سلامتی و ترقی کیلئے فکر مند ہیں، انہیں اپنی نہیں ملک وقوم کی ہمیشہ فکر لاحق رہی ہے ہم ان کی جمہوری جدوجہد کو کسی صورت رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور ان کے نظریہ کے فروغ کی خاطر اپنا مثبت وتعمیر کردار ادا کرتے رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل کوٹلی بہرام کیمپ سے خان منصور خان کے والد کی وفات پر فاتحہ خوانی و تعزیت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر علی رضا قادری، جاوید عالم ملک، عامر گجر، عامر شہزاد بھی موجود تھے ۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا کہ موجودہ جعلی حکمرانوں کی ترجیح سیاسی ومعاشی استحکام نہیں بلکہ جعلی اقتدار کو تحفظ دینا ہے جو عوامی امنگوں کا قتل ہے جس پر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ،تحریک انصاف نے ہمیشہ عوام کی آواز بن کر ایوانوں کے اندر اور باہر اپنا جمہوری سیاسی کردار ادا کیا ہے۔ او ر آئندہ بھی اس جمہوری جدوجہد سے دستبردار نہیں ہونگے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ممکنہ سیلاب 539 موضع جات حساس قرار

آر پی او کی کرائم میٹنگ، مقدمات کے جلد فیصلوں کی ہدایت

ممتاز سٹیڈیم میں 16کروڑ کے ترقیاتی کام تیزی سے جاری

شاہ پور صدر:لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کورس کی منظوری پر خراجِ تحسین

کھلے مین ہولز شہریوں کیلئے خطرہ‘ فوری اقدامات کا مطالبہ

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادات کے دوران سخت سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایرانی مزاحمت کا راز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
آزادی کا خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ایک موٹر سائیکل دو سواریاں سستا پٹرول
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ریفارمز‘ سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
چٹاگانگ۔ پرانا اسلام آباد
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعمال کی قبولیت کی دو شرائط
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر