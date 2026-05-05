صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی استحکام کے بغیر امن و خوشحالی ناممکن :ناصر چیمہ

  • گوجرانوالہ
سیاسی استحکام کے بغیر امن و خوشحالی ناممکن :ناصر چیمہ

کارکنوں کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ،ہتھکنڈوں سے مر عوب نہیں ہونگے

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے چودھری محمد ناصر چیمہ نے کہا ہے کہ ملک میں امن و خوشحالی سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے بلکہ جب تک ملک میں قانون انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیاجائیگا سیا سی استحکام بھی نہ آئے گا ، ملک میں پی ٹی آئی کو جس طرح انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جارہا ہے کارکنوں پر تشدد و حراساں کیا جارہا ہے اس سے بد تر مثال کہیں نہیں ملتی، کارکنوں کی حقوق کی خاطر جدوجہداورآوازوں کو دبانے کیلئے جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیا جارہے ہیں ان سے ہرگز مرعوب ہیں اور نہ ہونگے ، وہ اپنے حقوق کی خا طر اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔

پارٹی کارکنوں اور شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہو ں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل میں بر وقت طبی سہولیات فراہم نہ کرنے کی بھی مذمت کی انہوں نے کہا کہ یہ سب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جمہوری نظام کے منافی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی جھوٹے مقدمات کو دلیری کے ساتھ بھگت رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب وہ تمام مقدمات سے سرخرو ہوکر عوام میں ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سبز معیشت کیلئے عالمی تجربات سے استفادہ کرینگے ، مصدق ملک

پاکستان جلد خود ویکسین بنانے کے قابل ہو جا ئیگا، وزیر صحت

پاکستان ریلوے کا 10 مئی کو یومِ معرکہ حق منا نے کا اعلان

راجہ بازار بیوٹیفکیشن منصوبہ جلد مکمل کیا جا ئے ، کمشنر راولپنڈی

جامعہ شفا تعمیر ملت کی غزہ کے میڈیکل طلبا کے اعزاز میں تقریب

ایف بی آر کے زیر اہتمام ریڈیو پاکستان میں ٹیکس آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس