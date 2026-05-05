صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد کو صاف ستھرا بنانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد کو صاف ستھرا بنانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

سکولوں کے طلبہ میں پمفلٹ تقسیم ، طاہر فاروق ،فرحان بٹ کے صفائی پر لیکچر

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کو صاف ستھرا بنانے کیلئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وزیرآباد کی جانب سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ، مہم کے پہلے مرحلے میں سکولوں میں صفائی سے آگاہی متعلق پمفلٹ تقسیم کیے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر وزیرآباد/گوجرانوالہ کی ہدایت پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس میں سکولوں میں جا کر بچوں میں صفائی سے آگاہی متعلقہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے ۔اس موقع پر طاہر فاروق بٹ اور سپر وائزر فرحان بٹ نے سٹوڈنٹس میں پمفلٹ تقسیم کیے اور انہیں صفائی سے متعلق لیکچر دیا۔

اس موقع پر طاہر فاروق بٹ نے کہا کہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھیں بچوں سے آگاہی مہم کا آغاز خوش آئند ہے ۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سپر وائزر فرحان بٹ نے کہا کہ عوامی تعاون کے ساتھ ہم وزیرآباد کو وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صاف ستھرا بنائیں گے ، اس سلسلہ میں عوام کو سمجھنا ہو گا کہ وہ کوڑا ڈسٹ بن میں ڈالیں یا کمپنی کے صفائی ورکرز کے حوالے کریں جبکہ تاجر بھی اپنی د کانوں میں ڈسٹ بن رکھیں اور کوڑے کو کھلے عام نہ پھینکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اوپن ڈور پالیسی پر عمل جاری، کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے

الائیڈ ہسپتال کی اہم سڑک کی تعمیرتاخیرکا شکار

زیر حراست ڈاکو چھڑانے کی کوشش، پولیس پر فائرنگ، ملزم زخمی

لائل پور آرٹ اینڈ لٹریچر فیسٹیول شروع ، فن و ادب کی اہمیت اجاگر

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

شہری کو زہر دے کر مبینہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس