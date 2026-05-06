نیشنل ایکشن پلان کے تحت ڈویژنل لیول پر مقابلہ مصوری
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام نیشنل ایکشن پلان کے تحت ڈویژنل لیول پر مقابلہ مصوری ہوا، ردا ناصر پہلی ، احمد عباس دوسری اور شاہ زین نے تیسری پو زیشن حاصل کی جنہیں انعامات اور سرٹیفکیٹ دئیے گئے ۔
