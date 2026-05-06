صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی نہ ہونے کے با عث نالہ ایک جگہ جگہ سے بند

  • گوجرانوالہ
صفائی نہ ہونے کے با عث نالہ ایک جگہ جگہ سے بند

ڈھلم بلگن میں سائفن کے 4میں سے 2مین ہول بند ،جڑی بوٹیوں کی بھرما ر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر )سمبڑیال کے نواحی علاقوں میں واقع نالہ ایک برسوں سے صفائی نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا ہو گئیں ، نالے کے اندر گھنی جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں اْگ آئی ہیں ۔ جگہ جگہ مٹی اور کچرے کے بند بن چکے ہیں جس سے پانی کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ مختلف پلوں کے مین ہولز بھی زیادہ تر بند پڑے ہیں جبکہ ڈھلم بلگن کے مقام پر قائم سائفن کے چار مین ہولز میں سے دو مکمل طور پر بند ہیں اور باقی دو کی حالت بھی نہایت خراب ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق نالہ ایک کی مسلسل نظراندازی ہی ہر سال سیلابی صورتحال کو جنم دیتی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل تباہ ہو جاتی ہے ، مال مویشی ضائع ہوتے ہیں، گھروں کو نقصان پہنچتا ہے اور قیمتی انسانی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور نالہ ایک کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی، رکاوٹوں کے خاتمے اور نکاسی آب کے نظام کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں بڑے نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خوشاب میں الیکٹرک بسوں کے پراجیکٹ کا ہوم ورک مکمل

پاکستان ائیر فورس کے ہو ائی جہاز اور ہوا باز ہمار ا قیمتی اثاثہ ،اے ڈی سی آر

ایم ڈی واسا کا15 روز میں تمام پونڈنگ پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

ڈی پی او میانوالی کی تھانہ ہرنولی میں کھلی کچہری

کسانوں کی سہولت کیلئے موبائل پیسٹی سائڈ سرویلینس سکواڈ کا باقاعدہ افتتاح

سی ای او ہیلتھ سرگودھا کا سپرنٹنڈنٹ رشوت لیتے ہوئے گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر