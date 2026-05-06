صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ:بہنوئی کے قاتل کو عمر قید کا حکم ، 5لاکھ روپے جرمانہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ:بہنوئی کے قاتل کو عمر قید کا حکم ، 5لاکھ روپے جرمانہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )لو میرج کرنے والی بہن سے ناچاقی پر بہنوئی کو گھر کے دروازے پر فائرنگ کر کے قتل کرنے کا مقدمہ ۔

ایڈیشنل سیشن جج شازیہ چیمہ نے مجرم عمران کو عمر قید کا حکم دیدیا،مجرم کو 5 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہو گا ۔ تھانہ کینٹ میں 28 جون کو تاج بیگم کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق 27 جون کو عمران اور ساتھی نے قمر عباس کو فائرنگ کرکے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا تھا ۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق قمر نے عمران کی بہن سے لو میرج کی تھی تاہم میاں بیوی میں گھریلو ناچاقی تھی جو عمران کو پسند نہ تھی اور اسی رنجش پر قمر عباس کو قتل کر دیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

خوشاب میں الیکٹرک بسوں کے پراجیکٹ کا ہوم ورک مکمل

پاکستان ائیر فورس کے ہو ائی جہاز اور ہوا باز ہمار ا قیمتی اثاثہ ،اے ڈی سی آر

ایم ڈی واسا کا15 روز میں تمام پونڈنگ پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

ڈی پی او میانوالی کی تھانہ ہرنولی میں کھلی کچہری

کسانوں کی سہولت کیلئے موبائل پیسٹی سائڈ سرویلینس سکواڈ کا باقاعدہ افتتاح

سی ای او ہیلتھ سرگودھا کا سپرنٹنڈنٹ رشوت لیتے ہوئے گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
مرنا ایران کو تھا پھنس امریکہ گیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کے کمالات
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
زبان کا مسئلہ، ذریعۂ تعلیم کے سوال سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
معرکۂ حق، پس منظر اور اثرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایفائے عہد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر