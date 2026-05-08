لفٹ لینے کے بہانے نوسرباز خاتون 4650روپے لے اڑی
راہوالی(نمائندہ دنیا )لفٹ لینے کے بہانے نوسرباز خاتون نے ۔ اقبال ٹاؤن کے موٹر سائیکل سوار اشرف ارائیں کی جیب سے 4650روپے نکال لئے ،شہری نے تعاقب کرکے اسے پکڑلیا جبکہ ا سکا ساتھی موٹر سائیکل سوار بچی سمیت بھاگ گیا خاتون کو حوالہ پولیس کردیاگیا۔
