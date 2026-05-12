سیالکوٹ :کوسٹر موٹرسائیکل کو بچاتے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی، 2افراد زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)کوسٹر موٹرسائیکل کو بچاتے بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی، 2افراد زخمی ہوگئے۔ سمبڑیال سے ائیرپورٹ روڈ پر حادثے میں 43 سالہ نعیم اور 50 سالہ حنیفہ بی بی زخمی ہو گئے جن کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
