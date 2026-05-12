صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس مقابلوں کے دوران2ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • گوجرانوالہ
پو لیس مقابلوں کے دوران2ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

گوجرانوالہ ، کامونکے (کرائم رپورٹر، تحصیل رپورٹر ) شہر کے مختلف علاقوں میں مبینہ مقابلوں کے دوران دو ریکارڈ یافتہ ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

پولیس کے مطابق پہلا پولیس مقابلہ تھانہ سبزی منڈی کے علاقے میں پیش آیا جہاں چوری کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم شرجیل نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران ملزم فرار ہونے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہوگیا جسے گرفتار کر لیا گیا ۔ دوسرا واقعہ تھانہ صدر کامونکی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ریکارڈ یافتہ ملزم ماجد عرف ماجو پولیس ناکے سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ۔جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چار سو پندرہ روپے فی لیٹر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک لاہوری ولیمے کا حال حویلہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اماں جی!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افرطِ زر سے کیسے نمٹا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
آرٹ آف دی ڈیل
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
چوٹی کا عالم فاضل
نسیم احمد باجوہ