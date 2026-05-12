گجرات:16 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے 614 کلو زائد المیعاد اشیا خورونوش تلف
ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید کی ہدایت پر ضلع بھر میں خوراک کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے 16 فوڈ بزنسز کو جرمانے عائد کیے گئے جن کی مجموعی مالیت 2 لاکھ 1 ہزار روپے ہے ۔ کارروائیوں کے دوران 614.25 کلوگرام خراب اشیائے خورونوش تلف کی گئیں۔