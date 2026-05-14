پھالیہ:سولر پینلز کی دکان سے بیٹریاں و دیگر سامان چوری
پھالیہ (نامہ نگار )تھانہ پھالیہ کی حدود گجن چوک سماں روڈ پر واقع مارکیٹ میں سولر پینلز کی دکان میں چوری کی بڑی واردات ، چور شٹروں کے تالے کاٹ قیمتی سامان لے اڑے جن میں بیٹریز،انورٹر ٬ گھریلو انورٹرز ، موٹریں ،یوپی ایس،سپلائز شامل ہیں ۔
تھانہ پھالیہ کی حدود گجن چوک سماں روڈ پر واقع مارکیٹ میں سولر پینلز کی دکان میں چوری کی بڑی واردات ، چور شٹروں کے تالے کاٹ قیمتی سامان لے اڑے جن میں بیٹریز،انورٹر ٬ گھریلو انورٹرز ، موٹریں ،یوپی ایس،سپلائز شامل ہیں ۔