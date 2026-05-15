صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ میں حکومت کی ناٹ فار سیل والی کتابیں فروخت

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ میں حکومت کی ناٹ فار سیل والی کتابیں فروخت

ماڈل ٹاؤن میں دکاندار نہم اور دہم کلاس کی کتابیں بیچنے لگے ،نوٹس کامطالبہ

منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)ڈسکہ میں پنجاب حکومت کی ناٹ فار سیل والی کتابیں فروخت ہوناشروع ہوگئیں۔ ڈی ای او تحصیل آفس سے ملحقہ ماڈل ٹاؤن میں قائم دکانداروں نے نہم اور دہم کلاس کی کتابیں فروخت کرناشروع کردی ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کرنیوالے طلبہ کو کتابیں نہیں دی جارہی ہیں ان کو یہ کہہ کر ٹال دیاجاتا ہے کہ کتابیں نہیں آرہی ۔اس بارے ڈسکہ کے شہریوں نے اے ای او سرفراز خاں اور کلرک آفتاب شاہ کو شکایت بھی کی ہے جویہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ شکر کریں کہ ناٹ سیل والی کتابیں مل رہی ہیں ،اس میں کوئی حرج نہیں خرید کر پڑھیں ،جو حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا ،ہمارے پاس کیوں شکایت لیکر آرہے ہیں ۔ڈسکہ کے شہریوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر تعلیم سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔ رابطہ پر اے ای او سرفراز خاں اور کلرک آفتاب شاہ نے کہا ہم کسی کو کنٹرول نہیں کرسکتے اگر کوئی دکاندار ناٹ فار سیل والی کتابیں فروخت کررہاہے تو ہم کیا کریں ہمیں اس بارے تنگ نہ کیاجائے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہر قسم کے مریضوں کے ٹیسٹ مفت کئے جائینگے ، کمشنر سرگودھا

ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں کے موضوع پر پینٹنگ مقابلے

محکمہ صحت کے زیراہتمام ہفتہ صحت کیمپس کا انعقاد

گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھکر میں تقریبِ حسنِ کارکردگی

سرچ پارک چشمہ کی کاروائی500 گٹو گندم سمگلنگ کی کوشش

8 جواری گرفتار، 75 ہزار ، 9 موبائل ، 5 موٹر سائیکل برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
400 کلو گمشدہ چاندی کی تلاش
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کیا بدلے گا‘ کیا نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
زیرو ریفارم کی گورننس
بابر اعوان
کنور دلشاد
بلدیاتی نظام اور سیاسی ترجیحات
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
امریکی صدر کادورۂ چین
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
چاند، سمندر اور انسانی نفس ‘ ایک حیران کن راز
امیر حمزہ