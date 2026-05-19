تتلے عالی میں لڑکی سے زیادتی ،ویڈیو وائرل ہونے پر ڈیڑھ سال بعد مقدمہ
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں 15سالہ لڑکی سے زیادتی ،ویڈیو وائرل ہونے پر ڈیڑھ سال بعد مقدمہ درج کرلیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق تتلے عالی کے نواحی علاقہ قلعہ مصطفی آباد کے عبدالغفار کی15سالہ بیٹی (م) کو ڈیڑھ سال قبل اسی گاؤں کے عدیل،شعیب، آصف نے کمرے میں بند کر دیا ، شعیب نے زیادتی کی جبکہ دیگر ملزم ویڈیو بناتے رہے ۔لڑکی کو ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر چپ کر ا دیا گیا اور اب ویڈیو وائرل کر دی جس پر متاثرہ خاندان نے مقدمہ درج کر ادیا ۔