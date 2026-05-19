منڈیکی گورائیہ :فائرنگ سے راہ گیر سمیت3افراد شدیدزخمی
فائرنگ سے راہ گیر سمیت3افراد شدیدزخمی ہوگئے۔ موضع بھگت پور کا طاہر ،شاہد اور قیصر کیساتھ اپنے ڈیر ے پر موجود تھاکہ صدام ، افتخار’اعجاز’حمزہ ’غلام نبی ’زید’ذوالفقار اور 15نامعلوم افراد آگئے اور فائرنگ شروع کردی جس کے نتیجہ میں راہ گیر سفیان ’شاہد اور ذیشان گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوگئے جنہیں طبی امدادکیلئے سول ہسپتال پہنچادیاگیا ۔