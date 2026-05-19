سیالکوٹ:نہر میں ڈوبنے والے بہن بھا ئی کی لاشیں مل گئیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈھلے والی کے مقام پر نہر میں ڈوبنے والے بہن بھائی کی لاشیں مل گئیں ، ریسکیورز نے لاشیں نکال کر لواحقین کے سپرد کر دیں ۔ گزشتہ روز ڈھلے والی کے مقام پر پاؤں پھسلنے سے 13سالہ کومل اور 7سالہ سمیر مرالہ راوی نہر میں گر کر ڈوب گئے تھے۔
