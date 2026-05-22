صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین دوستی کے 75سال مکمل ہونے پر رنگا رنگ تقریب

  • گوجرانوالہ
پاک چین دوستی کے 75سال مکمل ہونے پر رنگا رنگ تقریب

کمشنر،ڈی سی ،چینی مہمانوں کی پرچم کشائی ،باہمی تعلقات کومزید فروغ دینے کاعزم

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)پاک چین دوستی کے لازوال 75سال مکمل ہونے پر کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی کی زیرِ صدارت ڈوثرنل انتظامیہ کے زیرِ اہتمام کمشنردفترکے سبزہ زار میں پروقار رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،ایڈیشنل کمشنر کوآرڈی نیشن خالد ارشد مرزا ودیگر افسروں سمیت چینی وفد نے بھرپور شرکت کی۔ دونوں ممالک کے قومی پرچم باوقار انداز میں لہرائے گئے شرکانے کھڑے ہو کر قومی ترانوں کو سنا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے چینی مہمانوں کے ہمراہ پاک چین جھنڈا لہرایا، شرکا نے تالیاں بجا کر دیرینہ دوستی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ ہاہمی ثقافتی و سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور پاک چین دوستی کو ہر سطح پر مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک چین دوستی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر شرکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ باہمی تجارت، تعلیم، ثقافت اور ترقیاتی منصوبوں کے شعبوں میں تعاو ن مزید وسعت اختیار کرے گا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاک چین دوستی خطے میں امن، استحکام اور ترقی کی ضامن ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ: ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس

پاکستان،چین کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر تقریب

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کا چناب کالج کا دورہ، تعلیمی و ترقیاتی امور کا جائزہ

بازاروں میں ترقیاتی کام عید خریداری میں پریشانی کا سامنا

شاہد شہید روڈ پر ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات

عیدالاضحیٰ پر نکاسی آب کا نظام فعال رکھنے کیلئے واسا متحرک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ