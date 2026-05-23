صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصابوں نے بھی چھریاں تیز کرلیں، منہ مانگے دام

  • گوجرانوالہ
قصابوں نے بھی چھریاں تیز کرلیں، منہ مانگے دام

پہلے روز اونٹ ذبح کر نے کا40ہزار،بیل 30ہزار،بکرے کا 10 ہزار تک ڈیمانڈ

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں قصابوں نے چھریاں تیز کرلیں، ڈیمانڈ میں اضافے کے باعث ریٹ بڑھ چڑھ کر مانگنا شروع کرد ئیے ، پیشہ ور قصابوں کے ساتھ ساتھ اناڑی قصا ب بھی میدان میں آگئے ۔تینوں دنوں کے مختلف ریٹس بھی مقرر کر د ئیے ہیں۔پہلے روز اونٹ ذبح کر نے کا40ہزار،بیل 30ہزارجبکہ بکرے چھترے کا 8 سے 10ہزار روپے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ۔ عید میں چند دن رہ گئے ہیں ،شہری قربانی کا جانور خریدنے میں مصروف ہیں تو وہیں پیشہ ور اور اناڑی قصابوں نے بکنگ کیلئے شہر کے مختلف علاقوں میں بینرز آویزاں کر د ئیے ہیں ۔گزشتہ سال کی نسبت جہاں جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہیں قصابوں نے بھی معاوضے میں اضافہ کر دیا ہے ۔پیشہ ور قصابوں نے تینوں دن کے لیے مختلف ریسٹ مقرر کر د ئیے ، دو سرے اور تیسرے روز ریٹس میں10سے 20فیصد کمی کر کے جانوروں کی بکنگ کی جا رہی ہے ۔ قصابوں کا کہنا تھا کہ پیشہ ور قصاب کے جانور ذبح کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جانور کو ذبح کر نا اور گوشت بنانا فن ہے جس کا بالکل معقول معاوضہ وصول کیا جاتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیفنس میں رہائشی پروجیکٹ کی انتظامیہ سے رہائشیوں اور کرایہ داروں کا ڈیٹا طلب

صوبائی وزیر جیل خانہ جات کاوزیراعلیٰ ہاؤس پبلک کمپلینٹ سیل کا دورہ

بلدیہ عظمیٰ کی کونسل اجلاس آج ہوگا

قتل، اغوا، زیادتی اور کاروکاری پرفوری کارروائی کی ہدایت

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا آلائشیں دفنانے کے اقدامات کا معائنہ

مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن