صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں میں ما حولیاتی تحفظ کو مقدم رکھنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ترقیاتی منصوبوں میں ما حولیاتی تحفظ کو مقدم رکھنے کی ہدایت

ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی:کمشنر محمد علی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ /گجرات ڈویژن محمد علی نے کہا ہے کہ پنجاب انوائرمینٹل ایکٹ کے تحت مختلف شعبوں کے این او سیز کے اجرا میں ماحولیاتی تحفظ کے اصولوں کو ہر صورت مقدم رکھا جائے گا اور ایسے تمام منصوبوں کی مکمل جانچ پڑتال یقینی بنائی جائے گی تاکہ ماحول دوست ترقی کو فروغ دیا جا سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈویژنل انوائرمینٹل پروٹیکشن کمیٹی گجرات کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مختلف صنعتی، کمرشل، ہاؤسنگ، طبی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے 18 کیسز کے این او سی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ محکموں کے افسر وں نے مختلف کیسز، ماحولیاتی تقاضوں اور قانونی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔کمشنر محمد علی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی، سموگ اور صنعتی فضلے کے بڑھتے ہوئے مسائل کے پیش نظر ضروری ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبے پنجاب انوائرمینٹل ایکٹ کے مطابق تشکیل د ئیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور این او سی کے اجرا میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غریب بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم مشترکہ ذمہ داری ،چیئرمین سینیٹ

سپر ٹیکس ختم ،سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے ،کاشف چودھری

ورکرز ویلفیئر فنڈ اور نادرا کے درمیان تاریخی معاہدہ

بحریہ یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت اور ذہنی صحت پر سمپوزیم

پی ایچ اے کے ملازمین تنخواہ سے محروم

اسلام آباد ،13اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن