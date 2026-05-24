فصلوں کی باقیات جلاتے سڑک کنارے درخت بھی لپیٹ میں آ گئے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پنڈی پنجوڑاں کے قریب مین روڈ پر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے باعث سڑک کنارے موجود درخت بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا ،اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔
