صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے اطلاع دینے والے پر مقدمہ کے 12روز بعد ڈکیتی تسلیم کرلی

  • گوجرانوالہ
پولیس نے اطلاع دینے والے پر مقدمہ کے 12روز بعد ڈکیتی تسلیم کرلی

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )بارہ روز بعد بیگووالہ پولیس نے ڈکیتی کی واردات تسلیم کر کے مقدمہ درج کرلیا ،پہلے اسی واردات کی 15پر کال کرنیوالے شہری پر مقدمہ درج کردیا تھا۔

موضع روہیلہ میں 12روز قبل فیصل سے 2ڈاکو ئو ں نے 6چھترے چھین لئے اور ہاتھ باندھ کر اغوا کرلیا ،پکی گڑھی کے قریب چھوڑ دیا اورچھترے لیکر فرار ہوگئے ، واقعہ کی اطلاع متاثرہ شخص کے بھتیجے حذیفہ نے 15پر دی ۔تھانہ بیگوووالہ پولیس نے ڈکیتی چھپانے کیلئے 15 پر کال کرنیوالے نوجوان کیخلاف ہی مقدمہ درج کرلیا کہ واردات نہیں ہوئی ،اہل دیہہ کے احتجاج اور انکوائری کے بعد تھانہ بیگووالہ پولیس نے 12روز کے بعد آخر کار واردات مان لی اورمقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو اہداف عید سے قبل حاصل کرنے کا ٹاسک ، خصوصی ٹیمیں تشکیل

عیدالاضحیٰ پر مثالی صفائی آپریشن کی تیاریاں مکمل

ریسکیو 1122 کا عیدالاضحیٰ 2026 ایمرجنسی پلان جاری

ڈپٹی کمشنر کا میلسی میں مختلف اداروں کا دورہ ، سہولیات کا جائزہ

زائد کرایہ وصولی 10چالان، 2گاڑیاں بند

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی اوور چارجنگ پر کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر