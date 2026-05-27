صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پر مستحق افراد کو خوشیوں میں شریک کریں :ناہرا برادرا ن

  • گوجرانوالہ
عید پر مستحق افراد کو خوشیوں میں شریک کریں :ناہرا برادرا ن

ہمارا 25 سالہ دور اقتدار خدمت کا عملی مظہر ہے :مدثر قیوم ،مظہر قیوم ،اظہر قیوم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ (ن) کے رہنماؤں حاجی مدثر قیوم ناہرا ،مظہر قیوم ناہرا اور اظہر قیوم ناہرا ایم این اے نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عیدالاضحیٰ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی حکم الٰہی کے سامنے بے مثال اطاعت اور لازوال قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو رہتی دنیا تک امتِ مسلمہ کیلئے مشعلِ راہ ہے یہ عظیم تہوار ہمیں ایثار، قربانی، اخوت، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے عیدالاضحیٰ کے موقع پر صاحب حیثیت افراد کو چاہیے کہ وہ غریب، نادار اور مستحق لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں تاکہ معاشرے میں بھائی چارے ، محبت اور احساس ذمہ داری کو فروغ حاصل ہو سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا 25 سالہ دور اقتدار خدمت کی سیاست کا عملی مظہر ہے جس میں عوامی فلاح و بہبود کو ہمیشہ ترجیح دی گئی عوام نے بھی ہر دور میں ہم پر بھرپور اعتماد اور حمایت کا اظہار کیا ہے جو ان کی عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے علاقے کی تعمیر و ترقی، سڑکوں کی تعمیر، تعلیمی اداروں کے قیام، صحت کی سہولیات، بجلی اور سوئی گیس سمیت دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے انشاء اﷲ آئندہ بھی اسی جذبے اور خلوص کے ساتھ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عید پر سبزیوں اور دیگر اشیائے خورونوش کی من مانی قیمتیں وصول

ڈپٹی کمشنر کا ریلیف کی فراہمی کیلئے کوٹ مومن کا دورہ

تحصیل اور ضلعی لیول پر سرچ آپریشن ، سنیپ اور سرپرائز چیکنگ کریں ، آر پی او

بھیرہ میں صفائی ستھرائی کے لیے خصوصی انتظامات مکمل

ٹرانسپورٹ کی کمی اور منہ مانگے کرایوں کی ڈیمانڈ ،شہری پریشان

فیسکو کی عیدالضحیٰ پر صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا نے کیلئے آپریشنل تیاریاں مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر