صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس بے بس ، دودھ 250 ، دہی 290 روپے فروخت

  • گوجرانوالہ
پیرا فورس بے بس ، دودھ 250 ، دہی 290 روپے فروخت

ماڈل ٹاؤن ،وحدت کالونی ،پیپلز کالونی ،سیٹلائٹ ٹاؤن میں شیرفروشوں کی من مانی

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں دودھ فروشوں کی من مانیاں ،دودھ 250روپے کلو گرام جبکہ دہی 290روپے فی کلو گرام میں فروخت کر نے لگے ۔ پیرا فورس کی جانب سے کارروائیوں کے باجود دودھ فروش دودھ مہنگا فروخت کر رہے ہیں ۔بتایا گیا ہے کہ گوجرانوالہ میں دودھ فروش آؤٹ انتظامیہ سے آف کنٹرول ہوگئے ۔دودھ فروشوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ،دودھ 250روپے فی کلو گرام جبکہ دہی 290روپے فی کلو گرام کر دیا ہے ۔اس وقت ماڈل ٹاؤن ،وحدت کالونی ،پیپلز کالونی ،سیٹلائٹ ٹاؤن ،چھیچر والی سمیت دیگر علاقوں میں دودھ فروش کھلے عام من مانے نرخوں پر دودھ فروخت کر رہے ہیں۔پیرا فورس نے ضلعی انتظامیہ کے احکامات پر ماڈل ٹاؤن میں کارروائی کی ہے لیکن اس کے با وجود دودھ کی قیمتیں کم نہ ہوسکیں۔دودھ فروشوں نے انتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکھنے کیلئے گائے کا دودھ 220روپے کلو ریٹ لکھ دیا ہے ۔جس پر شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دودھ فروشوں کو نکیل ڈالا جائے اور دودھ کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ انہیں سرکاری نرخ پر دودھ دستیاب ہوسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

عید کے ایام میں ہر دروازے سے آلائشیں اٹھائی جائینگی

عارضی اساتذہ، ایس ٹی آئی اور سی ٹی آئی تنخواہ نہ ملنے سے پریشان

آئی جی کی زیرصدارت عیدپر صوبہ بھر کی سکیورٹی کا جائزہ

بادشاہی مسجد میں صفائی مہم میں محراب و منبر کا کلیدی کردارپرسیمینار

عیدالاضحی پر ڈرائیونگ لائسنس دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ

پیرا فورس بے بس ، دودھ 250 ، دہی 290 روپے فروخت

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر