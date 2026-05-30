صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:صفائی ستھرائی اور آلائشیں اٹھانے سے متعلق سینکڑوں شکایات کاازالہ

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:صفائی ستھرائی اور آلائشیں اٹھانے سے متعلق سینکڑوں شکایات کاازالہ

ڈسکہ(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر کی زیر نگرانی ڈسکہ میں عیدالاضحی کے تینوں روز صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کئے گئے۔

 شدید گرمی کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر خود فیلڈ میں موجود رہیں اور صفائی آپریشن کی مسلسل نگرانی کرتی رہیں ان کی زیر نگرانی ایک خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا جہاں شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی صفائی ستھرائی اور آلائشیں اٹھانے سے متعلق سینکڑوں شکایات کا فوری ازالہ کیا گیاستھرا پنجاب کا عملہ متحرک رہا اور شہر کے مختلف علاقوں میں بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شہریوں نے انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عید کے دنوں میں صفائی کے بہترین انتظامات سے انہیں بڑی سہولت حاصل ہوئی اور ماحول صاف ستھرا رہا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن