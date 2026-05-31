ڈسکہ :سری پائے جلانے کا سلسلہ جاری‘ انتظامیہ تماشائی
خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف کار روائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں:پولیس
موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردونواح میں پابندی کے باوجود چربی پگھلانے اور سری پائے جلانے کا سلسلہ نہ تھم سکا ،مختلف علاقوں میں شہریوں کی جانب سے قربانی جانوروں کے سری پائے جلانے کا عمل جاری ہے ، بدبو مکینوں کیلئے اذیت کا باعث بن گئی،حکومت پنجاب کی جانب سے سری پائے جلانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی جسے ہوا میں اڑا دیا گیا جبکہ انتظامیہ بھی مذکورہ افراد کے خلاف کارروائیوں میں ناکام ہے شہر کی مختلف دکانوں پر قیمہ بنانے کی سہولت کیساتھ ساتھ دکانداروں نے سری پائے جلانے کا کام بھی شرو ع کررکھاہے جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی شہریوں کا کہنا ہے کہ سری پائے جلانے اور چربی پگھلانے سے نا قابل برداشت بد بو پیدا ہوتی ہے جس سے سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے انتظامیہ کو شکایات کے باوجود مذکورہ افراد کیخلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا دوسری جانب انتظامیہ اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنیوالے افراد کے خلاف بلا تفریق کار روائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔