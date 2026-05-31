صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افسوس ہم نے قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے بجائے رسم بنا لیا :دائود رضوی

  • گوجرانوالہ
افسوس ہم نے قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے بجائے رسم بنا لیا :دائود رضوی

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان صاحبزادہ داؤد رضوی نے مرکزی جامع مسجد زینت المساجد دارالسلام میں عیدالاضحی کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور حج ہمیں احکامات خداوندی کی

فرمانبرداری اور نبی کریمؐ کے فرمودات پر عمل کا درس دیتے ہیں۔افسوس کہ بہت سارے افراد نے حج اور قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے بجائے اسے محض ایک رسم سمجھ لیا ہے ،قربانی و حج کرنے کے باوجود لوگوں کا بے نماز رہنا،بے پردگی کو فروغ دینا اور سودی کاروبار وغیرہ کرنا لمحہ فکریہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل