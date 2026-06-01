صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی اور استحکام کیلئے بین المذاہب ہم آہنگی ناگزیر :اشفاق نذر

  • گوجرانوالہ
ترقی اور استحکام کیلئے بین المذاہب ہم آہنگی ناگزیر :اشفاق نذر

پاکستان کے قیام کیلئے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں:بشپ زاہد بشیر

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیراعظم سے ایوارڈ یافتہ کلین گرین پاکستان انڈیکس کے قومی چیمپئن و سماجی رہنما محمد اشفاق نذر نے کہا ہے کہ پاکستان اور قوم کی تعمیر و ترقی خوشحالی واستحکام کیلئے بین المذاہب کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے پاکستان ہم سب کا ہے اور قومی پرچم کے تلے ہمیں متحد اور ایک ہوکر ملکی و قومی ترقی میں بڑھ چڑھکر حصہ لینا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل آباد سے آئے ہوئے بشپ زاہد بشیر گل بشپ آف پاکستان میتھوڈسٹ چرچ اور پاسٹر شکیل اختر سے گفتگو کے دوران کیا۔پاسٹر سہیل جان اور پاسٹر کلیم اختر بھی وہاں موجود تھے ۔بشپ زاہد بشیر گل نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کے قیام کیلئے ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دی تھیں آب پاکستان کے دفاع،سلامتی اور حفاظت کیلئے ہم اپنی جان و مال قربان کرنے کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں ہم ملک و قوم کیلئے ہر طرح کی قربانی دینے کیلئے تیار ہیں لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دینگے کیونکہ پاکستان ہماری آن،جان اور پہچان ہے اس کی حفاظت ہماری اولین ترجیحات ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر