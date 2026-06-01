صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7 ماہ 15 دن بعد غیر دوامی نہروں میں سپلائی بحال

  • گوجرانوالہ
7 ماہ 15 دن بعد غیر دوامی نہروں میں سپلائی بحال

کاشتکار خوش ،دھان کی پنیری وموٹی اقسام کی کاشت کرنے کیلئے تیاریاں شروع

تتلے عالی(نامہ نگار )پنجاب بھر میں غیردوامی نہروں میں پانی چھوڑ دیا گیا ۔ گوجرانوالہ شیخوپورہ ریجن سمیت پنجاب بھر کی غیر دوامی نہروں کو گزشتہ سال15اکتوبر کو پانی کی سپلائی 6ماہ کیلئے 15اپریل تک بند کر دی گئی تھی لیکن اپریل میں سالانہ بھل صفائی کے سلسلہ میں نہروں کو چالو نہیں کیا گیا تھا۔ دھان کے کاشتکاروں کے احتجاج اور بھل صفائی مکمل ہونے پر پنجاب حکومت کی ہدایت پر گوجرانوالہ شیخوپورہ ریجن سمیت صوبہ بھر کی تمام چھوٹی بڑی غیر دوامی نہروں،مائنرز،راجباہوں کو7ماہ15دن بعد پانی کی سپلائی بحال کر دی جس پر کاشتکاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ،دھان کی پنیری وموٹی اقسام کی دھان کاشت کرنے کیلئے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر