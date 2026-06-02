صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو ہراساں کر نیوالے 2ملزم تعاقب کے دوران زخمی

  • گوجرانوالہ
خاتون کو ہراساں کر نیوالے 2ملزم تعاقب کے دوران زخمی

ملز موں نے راہ گیر خاتون نازیبا حرکات کیں اور اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں راہ چلتی خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور نازیبہ حرکات میں ملوث دو ملزمان پولیس تعاقب کے دوران زخمی ہو گئے ۔پولیس کے مطابق ملزمان نے ایک راہ گیر خاتون کو روک کر اسے ہراساں کیا، نازیبا حرکات کیں اور مبینہ طور پر اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔

پولیس کارروائی کے دوران ملزمان موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر فرار ہوگئے ۔ پولیس کے تعاقب پر وہ تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل پر قابو نہ رکھ سکے اور سڑک کنارے نصب کھمبے سے جا ٹکرائے ۔حادثے کے نتیجے میں دونوں ملز م شدید زخمی ہوگئے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ پولیس نے انہیں زخمی حالت میں حراست میں لے کر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، حنیف عباسی

حکومت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے پرعزم ، مصطفی کمال

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ

پولیس افسران و جوانوں کی فلاح کیلئے اقداما ت کر رہے ، ڈی آئی جی

ڈی آئی جی سکیورٹی کا اردل روم ،ملازمین کے مسائل سنے

بیول ،گرمیوں میں بھی گیس غائب ، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس