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گلیانہ :چودھری رخسار احمد کے والد سپردِ خاک

  • گوجرانوالہ
گلیانہ :چودھری رخسار احمد کے والد سپردِ خاک

گلیانہ (نامہ نگار)چودھری رخسار احمد مہر آف فرانس کے والد کودلو شریف میں سپردِ خاک کر دیا گیا ‘

نماز جنازہ میں سابق رکن اسمبلی جمیل اعوان ، چودھری ضیا محی الدین ،عرفان نصیر مرالہ، نصر اقبال سکھ چیناں، چودھری جاوید، نمائندہ پی ٹی وی نیوز فرانس زاہد مصطفی اعوان ، مقامی صحافی زمان احسن سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی ۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے چودھری رخسار احمد مہر سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہلِ خانہ کیلئے صبرِ جمیل کی دعا کی۔ 

 

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