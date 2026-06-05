صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم نوجوان گردن اور چھاتی پر گولیاں لگنے سے چل بسا

  • گوجرانوالہ
نامعلوم نوجوان گردن اور چھاتی پر گولیاں لگنے سے چل بسا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)دیوانہ والا چوک ایمن آباد روڈ پر گزشتہ رات نوجوان کے بیہوش پڑے ہونے کی اطلاع پرریسکیو 1122نے جائے حادثہ پرپہنچ کر جائزہ لیا۔ 18سالہ نامعلوم نوجوان گردن اور چھاتی پر گولیاں لگنے سے دم توڑ گیا۔ اہلکاروں نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔

دیوانہ والا چوک ایمن آباد روڈ پر گزشتہ رات نوجوان کے بیہوش پڑے ہونے کی اطلاع پرریسکیو 1122نے جائے حادثہ پرپہنچ کر جائزہ لیا۔ 18سالہ نامعلوم نوجوان گردن اور چھاتی پر گولیاں لگنے سے دم توڑ گیا۔ اہلکاروں نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فنڈز کی قلت، اربوں مالیتی 21 ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار

بادو باراں، آم کی فصل کو شدید نقصان

یارا کھادیں پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا ضلعی ہسپتال کا اچانک دورہ،انتظامات کا جائزہ

محرم الحرام انتظامات بہتر بنانے کیلئے ہنگامی اقدامات کی ہدایت

نکاسی آب کا نظام مؤثر بنانے کیلئے اقدامات تیز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ