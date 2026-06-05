صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :ٹی ایچ کیوہسپتال میں فلاحی منصوبوں کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :ٹی ایچ کیوہسپتال میں فلاحی منصوبوں کا افتتاح

اے سی سعدیہ جمال نے مخیر حضرات کیساتھ افتتاح کیا،ہسپتال کی بہتری کاعزم

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال اور سپرنٹنڈنٹ میونسپل کمیٹی میاں رضوان سمیت ٹیم کی ذاتی کاوشوں اور مخیر حضرات کے تعاون سے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نوشہرہ ورکاں میں مختلف فلاحی منصوبے مکمل کر لیے گئے جن کا افتتاح مخیر حضرات کے ہمراہ کیا گیا ۔ان منصوبہ جات میں ہسپتال کی تزئین و آرائش کے لئے تمام دیواروں پر خوبصورت وال پیپرز، کھڑکیوں پر بلائنڈز، نیا استقبالیہ کاؤنٹر، بجلی ٹرانسفارمر کی مرمت اور گزشتہ چار سال سے بند سولر سسٹم کی بحالی شامل ہے ۔مزید منصوبوں پر کام جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال، ایم ایس ڈاکٹر مقصود ظفر مان نے کہا عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرکاری اداروں اور مخیر حضرات کا باہمی تعاون نہایت خوش آئند ہے جسکے تحت ہسپتال کی مزید بہتری کیلئے اقدامات جاری رکھے جائیں گے تاکہ مریضوں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں محرم الحرام کے انتظامی و سکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

منشیات فروشی کیخلاف تعلیمی اداروں میں خصوصی مہم

چنیوٹ فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کیلئے تعاون کر ینگے : مسرت جبیں

چنیوٹ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت

کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ