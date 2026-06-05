امن کے فروغ ، انتہاپسندی کے تدارک پردخترانِ پاکستان سیمینار
خواتین کو امن ، قیادت اور پالیسی سازی میں مؤثر نمائندگی دی جائے :مقررین
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں خواتین کے کردار، امن کے فروغ اور انتہاپسندی کے تدارک پر دخترانِ پاکستان سیمینار کا انعقاد ۔پنجاب سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسدادِ انتہا پسندی کے ڈاکٹر احمد خاور نے کہا خواتین کو امن، برداشت اور مثبت رویوں کے فروغ میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ معاشرے کو انتہاپسندی اور تشدد سے محفوظ بنایا جا سکے ۔ انچارج فیکلٹی آف بزنس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر الیاس نے کہا جامعات معاشرتی شعور اور قومی یکجہتی کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کررہی ہیں۔پراونشل کوآرڈینیٹر دخترانِ پاکستان منیبہ نیر نے کہا اسلام اعتدال، رواداری اور امن کا درس دیتا ہے ۔ خواتین کو امن ،قیادت اور پالیسی سازی میں مؤثر نمائندگی دی جائے کیونکہ تعلیم یافتہ خواتین پورے معاشرے کی مثبت تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ نفسیات ڈاکٹر نمرہ اشفاق نے انتہاپسندی کے خاتمے کیلئے طلبہ کی ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما پر توجہ دیناہوگی۔ قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیا الحق نے کہا تعلیمی اداروں کو نفرت اور تعصب کی بجائے برداشت، مکالمے اور قومی یکجہتی کے فروغ کا مرکز بننا چاہیے ۔ ڈائریکٹر ادارہ عربی و علوم اسلامیہ ڈاکٹر سیدہ سعدیہ نے کہااسلام خواتین کو معاشرتی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا حق دیتا ہے ۔