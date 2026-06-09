صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:پیشی سے آ نیوالوں پر فائرنگ ، ایک جاں بحق

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ:پیشی سے آ نیوالوں پر فائرنگ ، ایک جاں بحق

موٹر سائیکل سواروں کا حملہ ، منورموقع پر چل بسا، زخمی ساتھی ہسپتال منتقل

لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں علی چک پھاٹک کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ، دوسرازخمی ہو گیا۔دھکڑانوالی کے رہائشی منور حسین اور ساتھی کچھ عرصہ سے ڈلہ میں مقیم تھے ، گزشتہ رو ز کھاریاں عدالت سے تاریخ پیشی سے واپس آرہے تھے کہ علی چک کے قریب ریلوے پھاٹک کے پاس پہلے سے گھات لگائے ہوئے دونامعلوم موٹرسائیکل سواروں نے فائرنگ کردی جس کے نتیجہ میں منور حسین موقع پر جان کی بازی ہارگئے جبکہ ساتھی شدیدزخمی ہوگئے ،اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے موقع پرپہنچ کر لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا ،واقعہ دشمنی کاشاخسانہ بتایاجاتاہے ،پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم الحرام:امن وامان کیلئے زیر وٹالرنس پالیسی نافذ

پولیس کی کارروائیاں، 40 گینگز کے 96 ملزم گرفتار

کمشنر کاملتان ایونیو منصوبے کے تعمیراتی کاموں، پیشرفت کا جائزہ

ملتان، ایف ایل این کیمپس کا افتتاح، تعلیمی اصلاحات پر زور

35 ہزار سکول اساتذہ کیلئے انگلش ٹریننگ پروگرام شروع

نشتر ٹو ہسپتال میں بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی پر مشکلات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس