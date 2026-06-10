صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :بچوں میں تکرار پر جھگڑا ،4افراد شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :بچوں میں تکرار پر جھگڑا ،4افراد شدید زخمی

تتلے عالی(نامہ نگار )بچوں میں تکرار پر جھگڑا ،4 افراد شدید زخمی ہو گئے ۔تتلے عالی کے رہائشی منیراور ہمسایوں کے بچوں میں معمولی تکرار ہوئی تھی۔۔۔

 جس کی رنجش پر شرجیل،ذوالقرنین وغیرہ نے منیر کے گھر کے باہر گالی گلوچ کی ، روکنے پر ڈنڈے ، کسی سے حملہ کرکے امیر حمزہ کا بازو توڑ دیا،منیر کا سر پھٹ گیا اپنے گھر میں آنے پر ملزم بھی پیچھے آگئے ۔ملزمان نے گھر میں داخل ہوکر منیر کی دونوں بیٹیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا،زخمیوں کو نوشہرہ ورکاں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب سے بچائو کیلئے مشقیں ، ریسکیو لائیوسٹاک، متعلقہ اداروں کی شرکت

ڈی سی خانیوال کی محرم میں فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

قصاب ایسوسی ایشن وہاڑی وفد کی ڈی او لائیو اسٹاک سے ملاقات

بااثر افراد کا حکم امتناعی کے باوجود کاشتکار کے رقبے پر قبضہ

گھریلو ناچاقی، خاتون نے زہر کھا کر زندگی ختم کرلی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر