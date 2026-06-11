صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر :مون سون سے قبل سیم نالہ کی صفائی نہ ہو سکی

  • گوجرانوالہ
احمد نگر :مون سون سے قبل سیم نالہ کی صفائی نہ ہو سکی

شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ سے فوری سیم نالے کی صفائی کا مطالبہ کر دیا

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )مون سون بارشوں سے قبل سیم نالہ کی صفائی نہ ہو سکی ،عرصہ دراز سے بند سیم نالے سے برسات کے موسم میں پانی شہر کے اندر داخل ہونے کا خدشہ ہے ، شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ سے فوری سیم نالے کی صفائی کا مطالبہ کر دیا ۔ احمد نگر چٹھہ کے دونوں اطراف سے گزرنے والے سیم نالے میں کوڑا کرکٹ سمیت گوبر اور سیم بوٹی نے ڈھیرے ڈال رکھے ہیں، پچھلے دو سال سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال برسات کے موسم میں نکاسی آب بند ہونے کے ساتھ سیم کا پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے ، بدبو تعفن کے ساتھ زہریلے کیڑے مکوڑوں میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے جو انسانی جانوں کو انتہائی خطرات لاحق ہو جاتا ہے شہریوں کے مطابق برسات کے موسم کے پیش نظر تمام تر انتظامات صرف شہری آبادی کو بچانے کیلئے کئے جاتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں کے مکینوں کو سہولیات کے بجائے طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ عرصہ دراز سے بند سیم نالہ برسات کے موسم میں کئی ہزار کیوسک پانی کو لے جانے میں مدد کرتا ہے جسکی وجہ سے شہری آبادی محفوظ رہتی ہے ۔ شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر وزیرآبادجواد حسین پیرزادہ سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نمل میں ریاضی کے حالیہ رجحانات پر قومی کانفرنس کا انعقاد

اسلام آباد صحت سہولت پروگرام دوبارہ شروع کردیا:مصطفی کمال

محرم الحرام ،راولپنڈی میں 312افراد فورتھ شیڈول میں شامل

چیئرمین سینیٹ کا پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ،مری حادثہ پر افسوس کا اظہار

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچری شہر یو ں کی درخواستوں پر احکا ما ت جا ری

آئیسکو کا آج کیلئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چھولے پٹھورے اور دیگر حساس مسائل
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
اردو کے سیرت لٹریچر میں اہم اضافہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بجٹ اور عوام
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
تیزاب گردی کا شکار خواتین
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
مٹھی سے پھسلتی ریت
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن