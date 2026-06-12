صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا امام بارگاہ اڈا پسروریاں ، جلوس روٹس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا امام بارگاہ اڈا پسروریاں ، جلوس روٹس کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے مرکزی امام بارگاہ اڈہ پسروریاں، دربار امام صاحب اور یومِ عاشور کے جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر انتظامی، میونسپل سروسز اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کو ضروری ہدایات جاری کی گئیں معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن نعیم بشیر، اسسٹنٹ کمشنر رانا صفدر شبیر، چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو، کوآرڈی نیٹر ضلعی امن کمیٹی حافظ اصغر علی چیمہ، محمد ایوب اوپل ، ظفر عباس سیکرٹری اور مجالس و جلوسوں کے منتظمین بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انقلابی تعلیمی منصوبوں کی جلد تکمیل کا ہدف

محرم الحرام میں فول پروف سکیورٹی کیلئے انتظامات مکمل

وہاڑی میں بہبود فنڈز بورڈ، 376 کیسز کی منظوری

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور

ڈپٹی کمشنر کا پریس کلب دورہ شجر کاری مہم کے تحت پودا لگایا

میاں چنوں بار کیلئے 35 لاکھ روپے کے چیک کا اجرا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ