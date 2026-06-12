صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمسایوں کے گھر سے 25تولے زیورات چرانے والی گرفتار

  • گوجرانوالہ
ہمسایوں کے گھر سے 25تولے زیورات چرانے والی گرفتار

لدھیوالہ میں سرفراز اور اہلیہ کی غیر موجودگی میں واردات ، جیولرز کی گرفتاری کا امکان

لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )لدھیوالہ کے محلہ باہر والا ٹھٹھہ میں شہری کے گھر ا یک کروڑ کے طلائی زیورات اور نقدی چوری، پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا ۔بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ سٹی کے محلہ باہر والا ٹھٹھہ کے رہائشی سرفراز احمد اور اسکی اہلیہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے کہ ہمسائی نے چھت کے ذریعے گھر میں داخل ہو کر سیف الماری کے تالے توڑ کر ایک کروڑ روپے کے 25تولے طلائی زیورات اور 15لاکھ روپے چوری کر لئے ، چوری کے زیورات خریدنے والے جیولرز کی گرفتاری بھی جلد متوقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تعطیلات میں ہاسٹلز کی بندش کیخلاف طالبات کامظاہرہ

لیسکو ریجن میں روزانہ درجنوں ٹرانسفارمر خراب ہونے لگے

پنجم امتحانات بھی مرکزی نظام کے تحت کرانیکی تیاریاں

یونیورسٹی آف لاہور کا فائیوسٹار ریٹنگ اور ریٹڈ ایکسیلنٹ کااعزاز

علماباہمی احترام کی روایت زندہ کریں:ڈاکٹر طاہرالقادری

وزیرتوانائی فیصل ایوب کھوکھر کا خصوصی معاون ثانیہ عاشق کے دفتر کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کے لہجے میں خوف کیوں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عام تاثر اور حقیقت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
اسد طاہر جپہ
کسان کا مقدمہ
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
اک آبلہ پا وادیٔ پُرخار میں آیا
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
حسینی سیاست اور سائنس
امیر حمزہ