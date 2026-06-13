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چودھری محمد ہاشم چیمہ وزیرآباد چیمبر کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین مقرر

  • گوجرانوالہ
چودھری محمد ہاشم چیمہ وزیرآباد چیمبر کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین مقرر

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) معروف کاروباری شخصیت چوہدری محمد ہاشم چیمہ آف ککہ کولو کو وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری فارمنگ کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے ۔

چیمبر کے صدر ڈاکٹر سید مظاہر حسین زیدی نے انہیں تقرر نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر نائب صدر راشد رفیق بھٹہ، چیئرمین میڈیا کلب کاشف محمود خان، سینئر نائب صدر میاں صبیح الرحمن، محسن اعجاز بریار، ڈاکٹر خالد محمود اور سید رضا سلطان سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔

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