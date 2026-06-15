ہیڈبمبانوالہ:چن پیر گیلانی ؒ کا عرس ،ہزاروں زائرین کی شرکت
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )بمباانوالہ میں معروف روحانی شخصیت پیر سید عبداﷲ شاہ گیلانی المعروف چن پیر گیلانی ؒ،سید رسول شاہ گیلانیؒ اور انکے بزرگوں کے عرس شاہ جیلاں کا انعقاد ہوا ،
پیر عمر شاہ گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گوجرانولہ، علامہ احمد رضا کیلانی، الحاج محمود الحسن صدیقی، صاحبزادہ جواد نظامی، علامہ ملک محمد عامر نقشبندی، علامہ فیاض ساجد نقشبندی و علاقائی سیاسی سماجی شخصیات چودھری محمد شہزاد ممرا ، چودھری زریر الحسن بندیشہ، رانا علی، چودھری اعظم ممرا ، محسن مغل، حماد بٹ ،سیاسی و سماجی شخصیات اور ہزاروں زائرین نے شرکت کی ۔