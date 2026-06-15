صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ:چن پیر گیلانی ؒ کا عرس ،ہزاروں زائرین کی شرکت

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ:چن پیر گیلانی ؒ کا عرس ،ہزاروں زائرین کی شرکت

ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )بمباانوالہ میں معروف روحانی شخصیت پیر سید عبداﷲ شاہ گیلانی المعروف چن پیر گیلانی ؒ،سید رسول شاہ گیلانیؒ اور انکے بزرگوں کے عرس شاہ جیلاں کا انعقاد ہوا ،

پیر عمر شاہ گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ گوجرانولہ، علامہ احمد رضا کیلانی، الحاج محمود الحسن صدیقی، صاحبزادہ جواد نظامی، علامہ ملک محمد عامر نقشبندی، علامہ فیاض ساجد نقشبندی و علاقائی سیاسی سماجی شخصیات چودھری محمد شہزاد ممرا ، چودھری زریر الحسن بندیشہ، رانا علی، چودھری اعظم ممرا ، محسن مغل، حماد بٹ ،سیاسی و سماجی شخصیات اور ہزاروں زائرین نے شرکت کی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا آپریشن ، ناقص مصالحہ جات، مشروبات تلف، بھاری جرمانے عائد

15 ٹرینیں آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ

لائٹس،فلٹریشن پلانٹس کو ہر صورت فعال رکھا جائے :خالد جاوید

ہسپتال کے نظام میں مزید بہتری لائی جائے گی:ملیحہ رشید

گورنر پنجاب نے بی زیڈ یو انجینئر کی برطرفی کالعدم قرار دی

الخدمت فاؤنڈیشن کا صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر