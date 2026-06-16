صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ22:سال سے لاپتہ قوت گویائی سے محروم نوجوان لوٹ آ یا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ22:سال سے لاپتہ قوت گویائی سے محروم نوجوان لوٹ آ یا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈالووالی پتیسر کا شادی کی تقریب میں لاپتہ ہونے والا قوتِ گویائی سے محروم نوجوان 22 سال بعد مل گیا۔۔۔

 لاپتہ نوجوان کراچی کے ایدھی ہوم سے ملا ، بھائی نے بتایا کہ نوجوان کی نہ زبان تھی نہ پتہ معلوم تھا، انٹرنیٹ کی ایک وائرل پوسٹ نے طویل دوری مٹا دی پنڈی سے آئی برات کی تقریب کے دوران بھائی لاپتہ ہوا تھا، بھائی جب لاپتہ ہوا تو اس کی عمر 15سے 16سال تھی‘اب 37سے 38 سال ہے ،جو بچپن میں بچھڑا تھا وہ جوان ہو کر لوٹا، ڈالووالی پتیسر میں ڈھول کی تھاپ، بھنگڑے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرکے استقبال کیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یلولائن بی آرٹی منصوبے کے سابق ڈائریکٹر کی گمشدگی، درخواست دائر

امریکہ، ایران معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ، ثروت اعجاز

ایران امریکہ معاہدہ ایران کی فتح، کاشف سعید شیخ

سنی تحریک کایوم عمر فاروقؓؓ عقیدت واحترام سے منانے کا اعلان

لیاری سبزی مارکیٹ مسمار کرنے کیخلاف حکم امتناعی جاری

عزاداری پروگراموں کو فول پروف سکیورٹی دی جائے ، علامہ مبشر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ