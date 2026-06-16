بیوہ خاتون کی بیٹی سے مبینہ زیادتی، 3افراد کیخلاف مقدمہ
پیرمحل (نمائندہ دنیا) تین افراد نے بیوہ خاتون کی بیٹی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔بتایاگیاہے کہ چک نمبر 744 گ ب میں محمد ارسلان ارشد سمیت تین افراد نے بیوہ خاتون ع بی بی کی بیٹی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔
پولیس نے زیر دفعہ 376 ت پ مقدمہ درج کر لیا ہے ۔اسی طرح لڑائی کے واقعے میں دو خواتین پر تشدد کے بھی مقدمات درج کیے گئے ۔ چک نمبر 755 گ ب میں شہباز وغیرہ نے نجمہ بی بی اور ام فرحانہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ پولیس نے زیر دفعہ 354/337 ایف 1 ایل 2 ت پ مقدمہ درج کر لیا ہے۔