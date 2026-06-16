صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فکس ٹیکس تاجر وں کو کسی صورت قبول نہیں:شیخ جاوید

  • گوجرانوالہ
فکس ٹیکس تاجر وں کو کسی صورت قبول نہیں:شیخ جاوید

حکومت فکس ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے کم کرکے ریلیف فراہم کرے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ سیالکوٹ کے جنرل سیکرٹری شیخ جاوید حیدر نے کہا ہے کہ فکس ٹیکس تاجر برادری کو کسی صورت قبول نہیں اور یہ خصوصاً چھوٹے دکانداروں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے ، حکومت فکس ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے کم کرے اور تاجروں کو ریلیف فراہم کرے ۔وہ مختلف بازاروں کے صدور، جنرل سیکرٹریز اور دیگر عہدیدار وں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تاجر برادری پہلے ہی مختلف نوعیت کے ٹیکس باقاعدگی سے ادا کر رہی ہے۔

تاہم موجودہ معاشی حالات میں مزید مالی بوجھ کاروباری سرگرمیوں کو متاثر کرے گا۔شیخ جاوید حیدر نے کہا کہ ملکی معیشت اس وقت دباؤ کا شکار ہے ، ایسے میں تاجر برادری کو مشکلات میں اضافے کے بجائے سہولتیں فراہم کی جانی چاہئیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تاجر ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ٹیکس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو آسان، شفاف اور کاروبار دوست بنایا جائے ۔ اس سلسلے میں تاجر نمائندوں سے مشاورت کی جائے تاکہ باہمی اعتماد اور خوشگوار ماحول میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

روڈ سیکٹرکیلئے 145ارب طلب،80ارب کی سکیمیں ملنے کا امکان

مذہبی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کیلئے مشاورتی تقریب

داتا دربار توسیعی منصوبہ ، 234 متاثرین کو60کروڑ کے چیک تقسیم

ڈیفنس موڑ ، ٹریفک روانی بہتر بنانے کیلئے منصوبے پر عمل شروع

آئی جی نے ملازمین کے مسائل سنے،حل کے احکامات جاری

ایف ایس سی پروگرام متعارف کرانیکا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ