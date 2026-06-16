صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسرور کے مین بازاروں میں پیشہ ور گداگروں کی بھرمار

  • گوجرانوالہ
پسرور کے مین بازاروں میں پیشہ ور گداگروں کی بھرمار

بھکاری نہ صرف سماجی مسئلہ ہیں بلکہ سکیورٹی کے حوالے سے بھی خطرہ ہیں:شہری

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پسرور سٹی کے معروف چوراہوں اور مین بازاروں میں پیشہ ور گداگروں کی بھرمار۔تفصیلات کے مطابق پسرور شہر کے معروف چوک چوراہوں، مین مارکیٹوں اور تجارتی مراکز میں پیشہ ور گداگروں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ۔دور دراز علاقوں سے آنے والے بھکاری مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد دن بھر شہریوں اور تاجروں کو پریشان کرتی نظر آتی ہے ۔شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ پیشہ ور بھکاری نہ صرف سماجی مسئلہ ہیں بلکہ سکیورٹی کے حوالے سے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بعض افراد کی شناخت اور پس منظر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ شہریوں کی جانب سے پسرور انتظامیہ، پولیس اور سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کو اس مسئلے سے نجات مل سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ ایکسائز میں ٹائوٹ مافیا، پرائیویٹ افراد کی دیہاڑیاں

کمشنر کی اوپن ڈور پالیسی، مسائل سنے ،احکامات جاری

واسا کا محرم الحرام کے دوران خصوصی انتظامات کا فیصلہ

تصدیق شدہ بیج غذائی تحفظ کیلئے ناگزیر :وی سی زرعی یونیورسٹی

زرعی یونیورسٹی کا سموک ورگ فری ہاسٹل پالیسی کے نفاذ کا اعلان

نجی ہسپتال میں انسدادِ ڈینگی ڈے ، آگاہی واک کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ