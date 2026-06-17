صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :خاتون کیساتھ ڈکیتی ‘پٹرول پمپ سے 10لاکھ چوری

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :خاتون کیساتھ ڈکیتی ‘پٹرول پمپ سے 10لاکھ چوری

ڈاکوئوں نے نسیم اختر سے 67ہزارروپے ، موبائل فون اور شناختی کارڈ چھین لیا

ہیڈ بمبانوالہ ،ڈسکہ(نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، طلائی زیورات، موبائل فونز، موٹر سائیکل سے محروم ہوگئے ۔ بھیلو مہار سٹاپ پر اسد آصف کے پٹرول پمپ کے دفتر سے دراز کا تالا توڑ کر 9لاکھ75ہزارروپے چوری کر لئے گئے ، ملیانوالہ تنگ پلی کے قریب 3 ڈاکوئوں نے نسیم اختر سے 67ہزارروپے ، موبائل فون اور شناختی کارڈ چھین لیا، وڈالہ سندھواں میں عرفان کی بھابھی سیر کیلئے جارہی تھی کہ 3موٹر سائیکل سوار ڈاکوئوں نے طلائی انگوٹھی اورکانٹے چھین لئے ، نئی آبادی سوہاوہ میں نامعلوم افراد نعیم کے گھر کے تالے توڑ کر 10ہزار روپے ، موبائل فون، ایل سی ڈی اور پنکھا چوری کر کے لے گئے ، سول چوک سے ماجد ڈار کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

محرم الحرام :تمام روٹس ہر وقت صاف رکھنے کا حکم

ویمن یونیورسٹی، پنجاب انسٹی ٹیوٹ کے درمیان ایم او یو پر دستخط

کیتھ لیب ، ٹف ٹائلز کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم

محرم انتظامات کا جائزہ، لائسنس داران کی تعاون کی یقین دہانی

اے ڈی سی ریونیو بابر سلیمان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

ترقیاتی کاموں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے :محمد اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر