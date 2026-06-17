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زرعی رقبہ سے ٹیوب ویل موٹر چوری

  • گوجرانوالہ
زرعی رقبہ سے ٹیوب ویل موٹر چوری

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)چک 350 گ ب میں نامعلوم ملزمان زرعی رقبہ سے ٹیوب ویل موٹر چوری کر کے لے گئے۔ عمر فاروق نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ نامعلوم افراد اس کے رقبہ سے 3 لاکھ 90 ہزار روپے مالیت کی موٹر چوری کرکے فرار ہوگئے۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

چک 350 گ ب میں نامعلوم ملزمان زرعی رقبہ سے ٹیوب ویل موٹر چوری کر کے لے گئے۔ عمر فاروق نے تھانہ رجانہ میں درخواست دی کہ نامعلوم افراد اس کے رقبہ سے 3 لاکھ 90 ہزار روپے مالیت کی موٹر چوری کرکے فرار ہوگئے۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

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