صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر چٹھہ :رات بھر بجلی بند ، گیپکو کا عملہ غائب

  • گوجرانوالہ
احمد نگر چٹھہ :رات بھر بجلی بند ، گیپکو کا عملہ غائب

صارفین بند دفتر کے چکر لگاتے رہے ،فون پر بھی کسی افسر نے مسئلہ نہ سنا

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )ساری رات بجلی بند ہونے پر شہریوں کے رات گئے بند دفتر کے درجنوں چکر، گیپکو دفتر پر 2 بجے کے بعد تالے ،نائٹ عملہ کی عدم موجودگی پر صارفین سراپا احتجاج بن گئے ۔ صارفین نے الزام عائد کیا ہے کہ سب ڈویژن احمد نگر کا عملہ دن دو بجے دفتر کو چوکیدار کے حوالے کرنے کے بعد گھروں کو لوٹ جاتا ہے جبکہ 2 بجے کے بعد بجلی بند ہونے کی صورت میں ایمرجنسی سٹاف نہ ہونے سے ساری بجلی بند رہنا معمول بن چکا ہے ، محلہ بڑا گلہ کے رہائشیوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا رات گئے بجلی کا ایک فیز خراب ہونے کی صورت میں پوری رات آفس کے چکر لگاتے رہے جہاں بیرونی دروازے کو بند کر کے چوکیدار ایس ڈی او احمد نگر اور عملہ سے فون پر شکایات کا کہہ دیتا ہے ، صبح تک کسی اہلکار نے فون نہیں سنا ، شدید گرمی میں درجنوں گھر بجلی بند ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار رہے متاثرین محلہ بڑا گلہ نے چیف گیپکو سے نائٹ شفٹ کے عملے کی لاپروا ئی اور ڈیوٹی سے غیر حاضری پر نوٹس لیتے ہوئے رات کو عملے کی موجودگی کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر ریلوے کی ازبک سفیر سے ملاقات،تعاون بڑھانے پر اتفاق

کامیاب سفارتکاری نے ملک کو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا،قاسم نون

عزاداران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں ،کمشنر راولپنڈی

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا راجہ بازار بیوٹی فیکیشن پراجیکٹ کا دورہ

ہاؤسنگ اتھارٹی کے الاٹیز کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں ،سیکرٹری ہائوسنگ

ایزی پیسہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ڈیجیٹلائزیشن آف پیمنٹس کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر